ТАСС: в деле экс-главы Курской области появилась растрата из-за «опорников»

В уголовном деле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова появились упоминания растраты бюджетных средств при возведении сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уголовное дело возбуждено по факту предполагаемого хищения средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» для возведения двух опорных пунктов для пограничной службы, указывает агентство.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ущерб региональному бюджету оценивается в 4,1 млрд руб. Господину Смирнову грозит до десяти лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Отката хватило для ареста».

Екатерина Отрашкевич