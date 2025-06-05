Сбивший ребенка бывший алтайский полицейский получил условный срок

В Республике Алтай экс-полицейского приговорили к четырем годам условно за ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Дорожный инцидент произошел 7 июля прошлого года на 52-м км трассы Акташ – Улаган – Балыктуюль. По материалам дела, сотрудник полиции на своем автомобиле сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть. После аварии страж порядка оставил место ДТП, не сообщив о произошедшем в правоохранительные органы. Ребенка, получившего тяжелые травмы, госпитализировали в местную больницу (в настоящее время его здоровью ничего не угрожает).

Предполагаемого виновника аварии установили. Следователи возбудили в отношении него дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия).

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте в республике завершился суд над тремя бывшими полицейскими, которые обвинялись в том, что скрыли ДТП с участием коллеги.

Илья Николаев