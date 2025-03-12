Отмазать не получилось

В Республике Алтай завершился суд над тремя бывшими полицейскими по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в июле 2024 года они скрыли ДТП с участием коллеги, который, по предварительным данным, сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Экс-начальнику отдела Армену Восканяну и оперативному дежурному Даниилу Чильчинову назначили соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима, бывшему инспектору по делам несовершеннолетних Виктории Чулуновой — условный срок. Всех троих лишили офицерских званий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пытавшиеся скрыть ДТП с участием своего коллеги алтайские полицейские будут отбывать наказание в колонии общего режима

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Пытавшиеся скрыть ДТП с участием своего коллеги алтайские полицейские будут отбывать наказание в колонии общего режима

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Республике Алтай трех экс-сотрудников полиции осудили за превышение должностных полномочий. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре региона, не называя фамилии обвиняемых. По информации источников «Ъ-Сибирь», речь идет о бывших начальнике ОМВД России по Улаганскому району Армене Восканяне, оперативном дежурном Данииле Чильчинове и инспекторе по делам несовершеннолетних Виктории Чулуновой.

Согласно данным прокуратуры, летом 2024 года полицейские скрыли от учета ДТП, совершенное их сослуживцем. Он, говорится в деле, 7 июля в райцентре Улаган на своем минивене Toyota Voxy совершил наезд на 10-летнего мальчика, а после инцидента уехал с места аварии. Ребенка, получившего тяжелые травмы, госпитализировали в местную больницу (в настоящее время его здоровью ничего не угрожает). Стражи порядка, говорится в деле, не приняли мер по регистрации поступившего сообщения о совершенном преступлении в отношении ребенка и проведению процессуальной проверки. Этим они якобы хотели избежать негативных последствий для райотдела полиции. Однако скрытое преступление выявила прокуратура.

По информации республиканского управления Следственного комитета России, полицейским, пытавшимся замять дело о ДТП с участием коллеги, инкриминировали превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, максимальная санкция по ней — десять лет лишения свободы). В декабре 2024 года бывшие силовики предстали перед судом.

Сегодня они выслушали приговор. Экс-начальнику райотдела полиции Армену Восканяну присудили четыре года лишения свободы. На полгода меньше получил бывший оперативный дежурный Даниил Чильчинов. Срок оба будут отбывать в колонии общего режима. Бывшему инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД Виктории Чулуновой, которую судили отдельно, дали условный срок. Восканяна и Чильчинова лишили званий капитанов полиции, Чулунову — лейтенанта. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Под судом находится бывший сотрудник ОМВД, сбивший ребенка. По ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия) ему грозит от трех до семи лет заключения. Очередное судебное заседание назначено на 13 марта.

Константин Воронов