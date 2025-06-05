«Beeline 2.0 позволяет в кротчайшие сроки разворачивать любую тестовую среду»

В сентябре вступает в силу закон о борьбе с кибермошенничеством. Один из ключевых пунктов для бизнеса — обязательная маркировка звонков. Что это такое и как внедрить новую функцию? Об этом Дарья Надина побеседовала с заместителем гендиректора «Билайна» по корпоративному бизнесу Максимом Зайковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Билайн» Фото: «Билайн»

— Этой осенью вступает в силу закон о защите от кибермошенничества. Как закон об обязательной маркировке звонков может повлиять на бизнес?

— На самом деле, это моя любимая тема, и наконец-то нас поддержал регулятор с точки зрения маркировки звонка. Закон вступает в силу 1 сентября. Я хочу обратить внимание всех на этот законопроект, потому что он действительно важен. Во-первых, мы очень близки к уменьшению или совсем изничтожению мошеннических вызовов, с чем хочу всех поздравить, благодаря этому закону. Во-вторых, там прописан ряд очень важных для юридических лиц пунктов, когда массовый автоматизированный вызов, как это маркируется в законе, должен иметь определенные параметры и маркировку звонка. Сейчас мы ведем с регулятором большую работу по уточнению того, каким образом это будет сделано с удобством для юридического лица. Потому что большинству из них придется эту маркировку включить и заключить новый договор с оператором подвижной радиосвязи. Поэтому я всех призываю изучить этот закон и прийти к операторам связи за уточнениями и разъяснениями как к профессионалам, работающим на этом рынке, и, конечно, за последующим подключением услуги, например, как у нас, в виде сервиса «Этикетка», который весьма успешно уже сейчас маркирует звонок юридического лица и дает пониманием того, кто вам звонит.

— Сервис подобного рода есть и у других операторов связи. И в целом они, как и вы, уже довольно давно настраивают свою работу таким образом, чтобы помогать бизнесу как-то взаимодействовать со своими клиентами, передавать информацию о себе клиентам. Какие еще у вас есть инструменты, которые помогают компаниям?

— Там настроен полный цикл этого инструментария. Компания может прийти и через интерфейс, созданный нами, эту «Этикетку» нанести, подписать. Помимо названия организации можно указать и назначение звонка. Также мы работаем над тем, чтобы можно было добавить значок бренда, товарный знак. И мне кажется, что это классная фишка, которая будет нас на рынке отличать. Когда вы будете получать верифицированный звонок, который принадлежит этому юридическому лицу, будете понимать тематику обращения. И туда же еще будет добавлен бренд компании — это прорыв на рынке верификации звонка.

— Давайте поговорим о других сервисах для бизнеса, которые вы предлагаете. Насколько я понимаю, один из инструментов — это Beeline Cloud 2.0. Вы выпустили его новую версию. Расскажите, что это за продукт и какие возможности он предоставляет компаниям.

— Мы дорабатываем наш облачный бизнес. Основную доработку мы делали для себя, потому что сами являемся большим потребителем облачных услуг. В итоге мы создали самый удобный сервис, который держит большую нагрузку для команд разработки и позволяет в кротчайшие сроки разворачивать любую тестовую среду, работать с различными фичами в безопасной среде. Beeline 2.0 дает возможность создать себе удобное рабочее место разработчика и не переживать, что вам не хватит масштабирования или каких-то ресурсов.

— Хотелось бы отдельно еще поговорить про искусственный интеллект. Сейчас очень многие компании внедряют его в свою работу. Как вы используете ИИ в «Билайне», чтобы конкурировать с другими игроками? И какие направления для себя считаете перспективными?

— Сейчас все начали заниматься созданием ассистентов. Но мы видим здесь существенную проблему. Мало создать ассистента, нужно еще научить его правильно работать и правильно сынтегрировать со всеми системами — только тогда мы получим наибольшую пользу. Собственно говоря, этим мы и занимаемся и именно таких ассистентов впоследствии хотим выводить на рынок, а также оказывать услуги по интеграции, направленной на решение конкретных задач и автоматизацию, для юридических лиц. Ассистентов нет, и внедрить их можно довольно быстро. А превращение ассистента в полноценного агента может занять от полугода и больше.