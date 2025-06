В Ростовской области избрали семерых мировых судей

В Ростовской области на трехлетний срок утвердили семерых мировых судей. Кандидатуры сегодня утвердили в Законодательном собрании региона.

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону на судебный участок No 1 избрали Марию Железнякову, занимавшую раннее должность помощника судьи в Ростовском областном суде. В Советский районный суд на судебный участок No 1 избрали Юлию Рыжову, также раннее работавшей помощником судьи Ростовского областного суда.

В Новочеркасский городской суд на судебный участок No 4 на должность мирового судьи избрали Елену Калабухову, работавшей в должности помощника Ленинского суда Ростова-на-Дону.

Кроме того, четырех кандидатов, без ограничения срока полномочий, также избрали в донском парламенте. В Железнодорожный район на судебный участок No 2 избрали Наилю Серопян, со стажем работы в должности более десяти лет. В Первомайский район на судебный участок No 9 избрали Елену Пустоварову, со стажем мирового судьи в более семи лет. В Мясниковский судебный район, участок No 2 избрали Максима Ткаченко, а в Романтеевский судебный район Ростовской области на судебный участок No 1 - Александра Карпенко.

Константин Соловьев