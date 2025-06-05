Завод «Петросталь» инвестирует в модернизацию производства 2,5 млрд рублей

АО «Металлургический завод "Петросталь"» инвестирует 2,5 млрд рублей в модернизацию производства, которую руководство предприятия планирует осуществлять до 2030 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Василий Хохлов, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«С 2022 по 2024 год мы освоили порядка 150 специальных марок стали для наших предприятий. Специальные марки стали очень сложные в обработке. Помимо прокатки, их надо еще термически обработать»,— отметил господин Хохлов.

Для этого, пояснил глава предприятия, необходимо оборудование, которого раньше на заводе не было, и сейчас руководство АО активно в него инвестирует. Кроме того, «Петросталь» планирует увеличить до 10% заказ для авиационной и вертолетостроительной отраслей.

По итогам первого квартала текущего года на предприятии было произведено около 25 тыс. тонн металлопроката, такой результат сопоставим с показателями 2024-го. Ранее на заводе были введены в эксплуатацию новые бесцентрово-токарные станки для обточки металлопроката. На 2025 год руководство АО наметило запуск современной нагревательной печи, которая позволит производить прокат из сложнолегированных специальных марок стали и сплавов. В стратегических планах — приобретение машины полунепрерывного литья заготовок.

«Мы рассматриваем возможность установки кузнечно-прессового оборудования, которое будет представлено гидравлическим прессом усилием 2-3 тысячи тонн и радиально-ковочной машиной»,— сообщил Василий Хохлов.

Ранее «Петросталь» входила в группу компаний «Кировский завод». Согласно информации Rusprofile, находящейся в открытом доступе, основным видом деятельности АО является производство сортового горячекатаного проката и катанки (24.10.6). Всего предприятие работает по 31 направлению в рамках ОКВЭД по отрасли «Производство чугуна, стали и ферросплавов».

Дарья Астанина