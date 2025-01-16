На металлургическом заводе «Петросталь» запустили в работу новое оборудование
Торжественный запуск в работу нового высокотехнологичного оборудования состоялся на металлургическом заводе «Петросталь». Мероприятие прошло при участии представителей государственной власти, руководителей и акционеров компании, а также инженеров — в том числе иностранных.
Речь идет об оборудовании по обточке металлопроката. Новые бесцентрово-токарные станки закупали в Китае, они соответствуют всем современным стандартам качества.
Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит предприятию значительным образом нарастить объемы механической обработки проката. При этом улучшится и качество выпускаемой продукции.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный намерен создать в Петербурге единый кластер на базе верфей ОСК.