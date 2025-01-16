Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На металлургическом заводе «Петросталь» запустили в работу новое оборудование

Торжественный запуск в работу нового высокотехнологичного оборудования состоялся на металлургическом заводе «Петросталь». Мероприятие прошло при участии представителей государственной власти, руководителей и акционеров компании, а также инженеров — в том числе иностранных.

Речь идет об оборудовании по обточке металлопроката. Новые бесцентрово-токарные станки закупали в Китае, они соответствуют всем современным стандартам качества.

Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит предприятию значительным образом нарастить объемы механической обработки проката. При этом улучшится и качество выпускаемой продукции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный намерен создать в Петербурге единый кластер на базе верфей ОСК.

Дарья Астанина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...