На металлургическом заводе «Петросталь» запустили в работу новое оборудование

Торжественный запуск в работу нового высокотехнологичного оборудования состоялся на металлургическом заводе «Петросталь». Мероприятие прошло при участии представителей государственной власти, руководителей и акционеров компании, а также инженеров — в том числе иностранных.

Речь идет об оборудовании по обточке металлопроката. Новые бесцентрово-токарные станки закупали в Китае, они соответствуют всем современным стандартам качества.

Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит предприятию значительным образом нарастить объемы механической обработки проката. При этом улучшится и качество выпускаемой продукции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный намерен создать в Петербурге единый кластер на базе верфей ОСК.

Дарья Астанина