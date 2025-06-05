Скончался создатель и главный дирижер Московского хорового театра Борис Певзнер

Советский и российский дирижер, хормейстер и заслуженный деятель искусств России Борис Певзнер умер 4 июня в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Московского хорового театра.

Борис Певзнер окончил Краснодарское музыкальное училище (хормейстер, 1965 год) и Новосибирскую государственную консерваторию (оперно-симфонический дирижер, 1976 год). Начал карьеру дирижера в Ленинградской хоровой капелле им. М. И. Глинки. После окончания аспирантуры в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (1969) преподавал в Новосибирской консерватории. В 1971 году Борис Певзнер организовал первый Новосибирский камерный хор, которым руководил до 1987 года.

С 1987 по 1990 год Борис Певзнер был художественным руководителем и главным дирижером Государственной хоровой капеллы Грузии. В 1991 году создал Московский хоровой театр, который возглавлял до конца жизни. В разные периоды сотрудничал с Владимиром Спиваковым, Еленой Образцовой, Юрием Башметом, Джансугом Кахидзе, Саулюсом Сондецкисом, Владимиром Федосеевым и другими музыкантами.

Екатерина Отрашкевич