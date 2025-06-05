С марта в приграничье Курской области разминировали 39 населенных пунктов

По данным на 1 июня, с марта в приграничье Курской области было разминировано 39 населенных пунктов, общая площадь зачищенной от мин территории — 493 тыс. га, что составляет 8% от плана. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн во время отчета перед облдумой.

Уточняется, что разминировано 11 826 зданий и 770,3 км дорог. В состав группировки разминирования входят бойцы инженерных войск вооруженных сил РФ, спасатели МЧС России и добровольцы отрада «Барс-Курск».

В середине мая на встрече с Александром Хинштейном президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличить группировку разминирования приграничья.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова