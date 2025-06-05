В Ростовской области поступило к защитнику детских прав более тысячи обращений

Уполномоченный по защите прав ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова подвела итоги работы за 2024 год. К детскому омбудсмену поступило 1,2 тыс. обращений от граждан, что на 80 случаев меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом Ирина Черкасова рассказала в ходе 21-го заседания регионального Заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Наибольшее количество жалоб — 415 — связано с семейными конфликтами и определением места проживания ребенка после развода родителей, а также порядком общения с детьми. Столько же обращений касается проблем реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. Граждане также обратились по вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (109 случаев). Количество жалоб на ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составило 80, на уклонение от уплаты алиментов — 62», — подчеркнула детский омбудсмен.

По словам Ирины Черкасовой, в сфере образования отмечается положительная динамика: в два раза сократилось число обращений о дефиците мест в детских садах — с 58 до 24. Однако выросло количество жалоб на организацию подвоза детей к месту обучения. Заявители указывают на значительную удаленность остановок школьных автобусов от места проживания, особенно в сельских территориях и садоводческих товариществах. Также отмечается нехватка квалифицированных водителей и сокращение рейсов муниципального транспорта.

В ходе своего выступления, Ирина Черкасова выделила несколько системных проблем, требующих законодательного решения. В первую очередь речь идет о защите имущественных прав детей при наследовании жилья, приобретенного в кредит. Если займ не выплачен к моменту вступления в наследство, долговые обязательства переходят к детям.

«Ребенок должен получить профессию, финансово твердо стоять на ногах. Только после этого он сможет возвратить те долги, которые возникли у его родителей», — отметила госпожа Черкасова.

По ее мнению, необходимо найти правовой механизм для отсрочки исполнения кредитных обязательств или их полного погашения. Также уполномоченный предложила усовершенствовать законодательство о трудоустройстве несовершеннолетних.

Валентина Любашенко