Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда в рамках соглашения с США пройдет в конце июля. По ее словам, американские компании уже готовы инвестировать в фонд, но требуют гарантий.

«Планируем уже в конце июля провести первое заседание руководящего совета фонда. Это будет важный момент для запуска операционной части работы: утверждения комитетов, процедур, принципов отбора проектов»,— написала Юлия Свириденко в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

23 мая украинская сторона сообщила о запуске инвестиционного фонда, создание которого предусмотрено соглашением с США об экономическом сотрудничестве. Киев будет вносить в этот фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Первые десять лет работы все доходы фонда будут реинвестированы в украинскую инфраструктуру. Изначально Украина требовала вписать в соглашение гарантии безопасности от США, но американская сторона отвергла этот пункт.

Лусине Баласян