Пожарные ликвидируют тление на полигоне ТБО в Верхней Пышме

В Верхней Пышме продолжается тление на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Северный», площадь территории тления сократилась до 80 кв. м, сообщили в МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За сутки на полигон завезли 3640 тонн грунта для засыпки очагов, за все время — 7636 тонн. На месте пожара работают 15 пожарных, пять единиц спецтехники, а также 25 рабочих полигона и 17 единиц техники от собственника объекта, включая бульдозеры, самосвалы и фронтальный погрузчик.

По данным регионального Роспотребнадзора на 4 июня, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было.

Напомним, пожар на полигоне в Верхней Пышме начался 2 июня, его площадь составляла 600 кв. м и позднее увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. К 15:00 4 июня участники тушения локализовали пожар. В 18:07 открытое горение было ликвидировано, тление происходило на площади 150 кв. м.

Ирина Пичурина