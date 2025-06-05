Байден назвал нелепыми подозрения в сговоре его подчиненных

Бывший президент США Джо Байден прокомментировал расследование, инициированное в отношении него действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Тот заподозрил помощников господина Байдена в использовании президентской автоподписи. Экс-президент назвал подозрения смехотворными.

«Позвольте мне прояснить: я сам принимал решения во время своего президентства. Я принимал решения о помилованиях, указах, законодательстве и прокламациях. Любое предположение, что я этого не делал, смехотворно и ложно»,— сказано в заявлении Джо Байдена (цитата по Axios).

Он назвал начатое расследование «не более чем отвлекающим маневром» господина Трампа на фоне продвигаемого им законопроекта по формированию бюджета. Он предполагает сокращение расходов в том числе на Medicaid (медицинская помощь для малоимущих). Господин Байден отметил, что инициатива предназначена для «оплаты налоговых льгот для сверхбогатых и крупных корпораций».

Президент США поручил начать расследование, связанное с состоянием здоровья Джо Байдена, 4 июня. По версии Дональда Трампа, помощники экс-президента могли злоупотреблять использованием автопера для подписания важных документов вместо Джо Байдена. Республиканец Рон Джонсон, председатель постоянного подкомитета по расследованиям Сената США, в мае инициировал разбирательство по вопросу о трудоспособности господина Байдена во время пребывания в должности.

Подробности — в материале «Ъ» «Джо Байдена обследуют в Конгрессе».