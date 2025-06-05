Геленджик возглавил рейтинг экологически чистых направлений для туризма

Геленджик возглавил десятку экологически чистых направлений для летнего отдыха в России. Для составления рейтинга использовались данные разнообразных экологических рейтингов, проверяющих состояние воздуха, воды и почвы. Об этом сообщает пресс-служба сервиса бронирований жилья Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средняя стоимость одной ночи в Геленджике — 5,8 тыс. руб. (средняя продолжительность поездки — восемь ночей). Далее в рейтинге расположились Евпатория — 4,3 тыс. руб. (10 ночей), Кисловодск — 4,4 тыс. руб. (семь ночей), Саки — 2,9 тыс. руб. (10 ночей), Алупка — 4,1 тыс. руб. (восемь ночей), Сортавала 7,3 тыс. руб. (10 ночей), Ессентуки — 3,6 тыс. руб. (восемь ночей), Осташков — 8,8 тыс. руб. (пять ночей), Красноярск — 4,3 тыс. руб. (четыре ночи) и Железноводск — 3,7 тыс. руб. (семь ночей).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа и Геленджик обогнали Сочи по росту цен на новостройки. В Геленджике рост составил 15%, достигнув 298 тыс. руб. за «квадрат». В Анапе цены выросли на 12% и составили 260,9 тыс. руб. В Новороссийске прирост составил почти 3%, а в Туапсе цены остались на прежнем уровне.