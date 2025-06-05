Власти Ростова планируют отменить запрет на новую застройку к началу июля

В Ростове-на-Дону запрет на выдачу новых разрешений на строительство планируют отозвать к началу июля. При этом планы по вводу жилья в донской столице в 2025 году не изменились — 2,7 тыс. кв.м. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на слова главы регионального Минстроя Сергей Куца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Временная приостановка выдачи разрешений на строительство не повлияла на объем вводимого в эксплуатацию жилья в текущем году, так как этот показатель выполняется за счет многоквартирных домов, находящихся в завершающей стадии строительства»,— отметил Сергей Куц.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в донской столице приостановили с 1 декабря 2024 года. Такое решение принял врио губернатора региона Юрий Слюсарь, ссылаясь на жалобы горожан на отсутствие социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах.

Наталья Белоштейн