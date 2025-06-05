ЦАХАЛ в ходе операции в секторе Газа вернул тела двух заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе операции в секторе Газа военнослужащие обнаружили тела двух заложников. Погибших супругов Гади Хагая и Джуди Вайнштейн вернули на родину.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что заложники из кибуца Нир-Оз «были зверски убиты, а их тела были похищены 7 октября 2023 года» (цитата по ТАСС). Тела были найдены в ночь на четверг в районе города Хан-Юнис на юге анклава.

Всего в секторе Газа в конце мая оставалось 58 израильских заложников, 18 из них — погибшие. Освобождение десяти живых и всех погибших израильских заложников США включили в план по 60-дневному прекращению огня. Соглашение также предполагает освобождение 1236 палестинских заключенных и возвращение останков 180 погибших.

Однако 31 мая спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что получил ответ «Хамаса» по поводу плана прекращения огня, и назвал его совершенно неприемлемым. Представители «Хамаса» требуют бессрочной остановки боевых действий, вывода из сектора Газа израильских военнослужащих и обеспечения анклава гуманитарной помощью.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Иран столкнул лбами США и Израиль».

Екатерина Отрашкевич