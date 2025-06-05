Силовики задержали на Урале еще одну ОПГ по фиктивной легализации мигрантов

В Екатеринбурге силовики задержали предполагаемых членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся фиктивной легализацией иностранных граждан, сообщили в СКР Свердловской области. В операции участвовали следователи СК РФ, оперативники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как считает следствие, организатором группы является 62-летний директор коммерческой организации из Екатеринбурга. Соучастниками стали его два сына 32 и 24 лет, а также инспектор миграционного отдела полиции №14. Организатор и сыновья находили иностранных граждан, желающих легализоваться в РФ, подделывали трудовые договоры и сразу оформляли им бессрочный неоплачиваемый отпуск. Благодаря этим договорам патенты на работу у приезжих не аннулировались, что позволяло мигрантам оставаться в стране.

Мигрантам также регистрировали проживание по фиктивным адресам, владельцем жилья является предполагаемый организатор ОПГ. Одно из таких зданий, где проживали несколько десятков иностранцев с семьями, находилось в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга — в трехэтажном доме регистрировали большинство мигрантов. По версии следствия, отец и его сыновья ежемесячно легализовали несколько десятков человек, получая за это от 4 до 10 тыс. руб. с каждого. По предварительным данным, в схеме участвовали около 2 тыс. иностранцев. Инспектор миграционного отдела помогал группе, осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям УК РФ: за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России в составе ОПГ, фиктивную постановку на учет и превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности. Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне в екатеринбургском отделе полиции №14 в Орджоникидзевском районе прошли обыски. Ленинский районный суд Екатеринбурга также заключил под стражу до 25 июля инспектора по вопросам миграции А. С. Иванова.

Ирина Пичурина