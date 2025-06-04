В Екатеринбурге прошли обыски в отделе полиции №14

В екатеринбургском отделе полиции №14 в Орджоникидзевском районе прошли обыски, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, собранные материалы направлены в следственные органы. В реализации оперативной информации были задействованы представители МВД и ФСБ.

По словам полковника Горелых, начальник ГУ МВД области Александр Мешков назначил служебную проверку. «По итогам проверки последует ряд принципиальных мер реагирования в соответствии с действующим законодательством нашей страны как в отношении подозреваемых, так и в отношении их непосредственных руководителей за откровенные просчеты в воспитании личного состава по антикоррупционной составляющей»,— сообщил «Ъ-Урал» Валерий Горелых.

Причины проведения обысков не уточняются.

Полина Щуцкая