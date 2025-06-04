В Екатеринбурге инспектора по вопросам миграции заключили под стражу

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру в виде заключения под стражу до 25 июля инспектору по вопросам миграции А. С. Иванову, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Решение суда не вступило в силу.

Напомним, в конце мая в Екатеринбурге следователи СКР совместно с оперативниками ФСБ и МВД России пресекли деятельность девяти участников организованной преступной группы (ОПГ). Они занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оформляя фиктивную регистрацию иностранцев и обеспечивали им успешную сдачу экзаменов по русскому языку за взятки, предоставляя заранее ответы. Шестеро обвиняемых по делу о нелегальной миграции были взяты под стражу.

Ирина Пичурина