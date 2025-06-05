В Апшеронске осудят наркосбытчика, стрелявшего в полицейского

Апшеронская районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя города, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант, находясь на одной из улиц Апшеронска, имел при себе наркотические средства растительного происхождения. При попытке его досмотра сотрудниками полиции он оказал активное сопротивление: сначала угрожал оружием, затем, пытаясь скрыться, произвел выстрел в сторону полицейского, считают следователи. В ходе задержания мужчина применил насилие, нанеся удары рукояткой пистолета, говорится в материалах дела. Противоправные действия были пресечены.

Фигурант обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение и ношение оружия), ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение наркотиков), а также ч. 2 ст. 318 (применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти).

Расследование проводилось Горячеключевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Краснодарскому краю. Подозреваемый признал вину в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вячеслав Рыжков