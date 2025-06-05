Жителя Омска отправили в колонию за положительные отзывы об исламских боевиках

2-й Восточный окружной военсуд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Омска, признав его виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель омского управления ФСБ России Ирина Руснак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование установило, что омич разместил в личном аккаунте в соцсети положительные комментарии и видеозаписи о деятельности «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Как сообщалось ранее, летом 2023 года в Омске сотрудники госбезопасности задержали иностранного гражданина, являющегося сторонником указанной террористической организации. По данным ведомства, иностранец инициативно вступил в контакт с участниками группировки, предложил им финансовую помощь в приобретении оружия, создании пропагандистских интернет-ресурсов радикальной направленности.

Илья Николаев