ФСБ арестовала в Омске сторонника террористической организации

В Омске сотрудники органов госбезопасности задержали иностранного гражданина, являющего сторонником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По ходатайству следствия он заключен под стражу, рассказали в пресс-службе омского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России Фото: ФСБ России

По данным ведомства, иностранца задержали при попытке выезда в Сирию, где он собирался примкнуть к террористам. Обвиняемый по своей инициативе вступил в контакт с участниками группировки, предложил им финансовую помощь в приобретении оружия, создании пропагандистских интернет-ресурсов радикальной направленности. Также он выразил готовность встать под знамена организации, присягнув на верность.

Омские контрразведчики установили, что задержанный штудировал пособия по стрелковой и тактической подготовке, минно-взрывному делу, подыскивал компоненты для кустарной бомбы, склонял лиц из своего окружения к совместному выезду в Сирию для участия в боевых действиях.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения для террористической деятельности).

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Илья Николаев