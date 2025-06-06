Для спасения Ули Абраровой не хватает 669 964 руб.

Педиатр хирургического отделения Российской детской клинической больницы Александра Комовзова (Москва): «После удаления части тонкого и толстого кишечника у Ули сформировался синдром короткой кишки. Длины кишечника недостаточно для адекватного переваривания и усвоения обыкновенного питания. Мы наладили систему внутривенного питания, ввели кормление смесями энтерально, состояние Ули стабилизировалось. Девочке требуется длительное лечение дома. Для этого необходимо внутривенное питание, расходные материалы для его введения и лекарства. Только так Уля сможет расти и развиваться».

Стоимость внутривенного питания на полгода, расходных материалов для его введения и лекарств 1 800 964 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1,1 млн руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 669 964 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Улю Абрарову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ули — Юлии Витальевны Абраровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).