В Кузбассе суд приостановил работу золотодобывающей компании за загрязнение реки

Тисульский райсуд Кузбасса приостановил деятельность ООО «Покровка», занимающегося добычей драгметаллов на участке «Тулуюльская площадь 1», за сброс сточных вод. Ограничения на работу организации установлены сроком на 90 суток, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Савинцев, Коммерсантъ Фото: Федор Савинцев, Коммерсантъ

По итогам прокурорской проверки было установлено, что компания «нарушает Водный кодекс РФ, сбрасывая сточные воды в реку Покровка» без разрешения. При анализе сточных вод надзорным ведомством было выявлено превышение допустимых концентраций взвешенных веществ, железа, меди и нефтепродуктов.

По данным суда, деятельность организации создавала угрозу экологии и безопасности жизни местных жителей. Уточняется, что компания имела возможность исполнить требования законодательства, однако не приняла для этого достаточных мер.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее по решению суда на 90 суток также была приостановлена работа золотодобывающего ООО «Артель старателей "Аргут"». Компания самовольно использовала водные объекты для добычи ресурсов на реке Васильевский Ключ.

Александра Стрелкова