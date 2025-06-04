В Кузбассе приостановили работу артели «Аргут» за самовольное использование реки

Тисульский райсуд Кемеровской области на 90 суток приостановил работу золотодобывающего ООО «Артель старателей "Аргут"». Компания самовольно использовала водные объекты для добычи ресурсов на реке Васильевский Ключ, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Савинцев, Коммерсантъ Фото: Федор Савинцев, Коммерсантъ

В конце апреля этого года прокуратура вынесла постановление о привлечении компании к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Организация обжаловала это решение в суде.

«Суд установил, что договор водопользования на право пользования водным объектом у ООО "А. с. Аргут" отсутствует. Факт совершения административного правонарушения был подтвержден»,— говорится в сообщении.

Артель ведет работы на участке месторождения россыпного золота реки Малый Кундат в Тисульском муниципальном округе. В начале мая этого года арбитражный суд Новосибирской области по ее иску признал незаконным решение Сибнедр о досрочном прекращении права артели на пользования недрами по лицензии КЕМ 02040 БР на этой реке. Васильевский Ключ впадает в Малый Кундат.

Александра Стрелкова