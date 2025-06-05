За май в транспорте Екатеринбурга выявили 2,5 тыс. безбилетников

В Екатеринбурге за май в ходе проверок пассажиров в транспорте выявили 2,5 тыс. Безбилетников, сообщили в администрации города. В апреле нашли только 200 таких человек, поскольку МКУ «Центр управления перевозками» (ЦУП) работал не полный месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Контролеры в случайном порядке выбрали автобусы и троллейбусы в центре города. «Больше всего нарушителей у частных перевозчиков. Видимо, не заинтересованы в зарабатывании денег»,— прокомментировала начальник контрольно-ревизионной службы Галина Бархатова.

Как отметили в ЦУП, только единицы не оплачивают проезд в транспорте. «Зайцев» контролеры могут высадить или попросить оплатить проезд, что большинство делает сразу же. Скандалы из-за оплаты происходят редко. В ближайшее время к контролерам присоединятся сотрудники силовых структур, уполномоченные требовать документы и выписывать штрафы в размере 2,5 тыс. руб.

Напомним, с начала мая контролеры в Екатеринбурге выявили 127 случаев неоплаченного проезда в общественном транспорт и восемь случаев невыдачи билетов пассажирам. Сотрудники ЦУП проверили 225 единиц транспорта.

Ирина Пичурина