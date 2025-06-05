Россию избрали в Экономический и Социальный совет ООН

Россия была избрана в Экономический и Социальный совет ООН (ЭКОСОС) по итогам тайного голосования в Генеральной Ассамблее. Всего предусмотрено три места для восточноевропейских государств. Кроме России места займут Хорватия и Украина. Страны войдут в состав совета 1 января 2026 года.

От группы восточноевропейских стран на три места претендовали Беларусь, Россия, Украина, Хорватия и Северная Македония. Украина и Хорватия победили в первом туре. Во втором туре Россия обошла Белоруссию и заняла третье место.

Среди других стран, избранных в совет на три года, — Австралия, Бурунди, Чад, Китай, Эквадор, Финляндия, Индия, Ливан, Мозамбик, Норвегия, Перу, Сьерра-Леоне, Сент-Китс и Невис, Турция и Туркменистан.

Места в ЭКОСОС распределяются с учетом справедливого географического представительства между пятью региональными группами. В первом туре голосования приняли участие 189 государств-членов, во втором – 187. Для избрания требовалось большинство в две трети от проголосовавших.

Экономический и Социальный совет ООН — один из шести основных органов организации, состоит из 54 государств, избираемых на три года с частичным обновлением состава. Совет играет роль в продвижении глобальной повестки развития и сотрудничеству в экономике, социальной политике и экологии.