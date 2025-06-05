Axios: США наложили вето на проект резолюции о прекращении огня в Газе

США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, требующий «немедленного и постоянного прекращения огня в секторе Газа». Об этом сообщает портал Axios. Это был первый случай, когда Соединенные Штаты использовали право вето для блокирования резолюций СБ ООН о войне в Газе во время второго президентского срока Дональда Трампа.

США были единственным членом, проголосовавшим против резолюции, остальные 14 государств-членов проголосовали за нее.

Как отмечают в Axios, в проекте резолюции содержатся требования «немедленного и безоговорочного снятия всех ограничений на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа», а также «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых "Хамас" и другими группировками».

Исполняющая обязанности постпреда США в ООН Дороти Ши заявила, что проект резолюции не осуждает “Хамас”, не призывает его разоружиться и не призывает его покинуть Газу.

Она подчеркнула, что «Хамас» отклонил несколько предложений США о заложниках и прекращении огня. «Мы не можем позволить Совету Безопасности вознаградить непримиримость "Хамас"»,— сказала госпожа Ши, добавив, что проект резолюции «проводит ложную аналогию» между Израилем и «Хамас».

Подробнее об урегулировании конфликта в Газе — в материале «Ъ» «Иран столкнул лбами США и Израиль».