СКР установил личности всех участников инцидента на Ярославском вокзале

Сотрудники столичного управления Следственного комитета России (СКР) установили личности всех фигурантов дела о «похищении» блогера и предпринимателя Арега Щепихина вблизи Ярославского вокзала. С ними проводятся следственные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя московского управления ведомства Виталия Саксина доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.

Сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о возбуждении уголовного дела о похищении человека (ст. 126 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Как выяснил «Ъ», трое задержанных предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими.

Подробности — в материале «Ъ» «Сядут все».