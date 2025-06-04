ТАСС: после инцидента на Ярославском вокзале возбуждено дело о похищении человека и превышении полномочий

По факту противоправных действий у Ярославского вокзала в Москве возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Трое подозреваемых задержаны до избрания меры пресечения»,— уточнил собеседник агентства. Ранее стало известно о задержании шести человек, причастных к похищению блогера и предпринимателя Арега Щепихина.

Вечером 3 июня в СМИ появилась информация о похищении господина Щепихина вблизи Ярославского вокзала. Группа неизвестных увезла его на черном Mercedes. На следующий день министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что предпринимателя «не похитили, а задержали» чеченские правоохранители. По его словам, господина Щепихина проверяют по нескольким статьям, в том числе об изнасиловании и оскорблении чувств верующих.

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