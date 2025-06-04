Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил уголовное дело после «похищения» человека на Ярославском вокзале

Сотрудники столичного управления Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту «задержания» блогера и предпринимателя Арега Щепихина рядом с Ярославским вокзалом. Фигурантов доставили в московское подразделение СКР.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Криминалисты ведомства осматривают изъятые у фигурантов дела мобильные телефоны и автомобиль. В ближайшее время будет принято решение об их задержании.

Вечером 3 июня в СМИ появилась информация о похищении Арега Щепихина вблизи Ярославского вокзала. Пятеро неизвестных увезли его на черном Mercedes. На следующий день министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что предпринимателя «не похитили, а задержали» чеченские правоохранители. По его словам, господина Щепихина проверяют по нескольким статьям, в том числе об изнасиловании и оскорблении чувств верующих.

Новости компаний Все