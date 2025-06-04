Путин передал папе Льву XIV послание от патриарха Кирилла

Президент Владимир Путин по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал папе римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик, в свою очередь, высказался за продолжение диалога между Святым престолом и Русской православной церковью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал папе римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами»,— говорится в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора президента России и папы римского.

Владимир Путин в разговоре с папой римским выразил признательность за готовность содействовать в урегулировании конфликта на Украине. «В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине»,— добавили в Кремле.

Льва XIV избрали в качестве нового папы римского 8 мая. Патриарх Кирилл на следующий день поздравил понтифика и выразил надежду, что отношения РПЦ и Святого престола будут поступательно развиваться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Под сенью Святого Петра».

Петр Бузлаев