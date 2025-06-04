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В Ростовской области пройдет юбилейная выставка «День донского поля»

В Зерноградском районе Ростовской области в десятый раз состоится масштабная полевая выставка-демонстрация «День донского поля» с участием более 200 компаний. Об этом сообщает пресс-служба «Донэкспоцентр».

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации источника, посетители увидят 50 динамических показов техники — от почвообработки до уборки урожая. Организаторы представят экспозицию последних достижений в растениеводстве и животноводстве региона, включая 98 селекционных и 22 опытных образца сельхозкультур.

Деловая программа, традиционно, будет построена из круглых столов и семинаров по четырем направлениям: растениеводство, сельхозтехника, экономика и инфраструктура АПК, животноводство. Центральным событием станет областное предуборочное совещание с участием врио губернатора Ростовской области.

По данным на 2024 год, агрофорум «День донского поля» собрал более 7 тыс. человек, пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко

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