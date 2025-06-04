Торговый оборот между Петербургом и Абхазией за год составил почти $15,5 млн

Торговый оборот между Петербургом и Абхазией за минувший год увеличился более чем вдвое, достигнув почти $15,5 млн (около 1 220 625 000 в рублях, согласно последнему курсу, — прим. ред). Такие цифры были озвучены на встрече губернатора Северной столицы Александра Беглова со спецпредставителем президента Республики в РФ и странах БРИКС Лашей Сакания и почетным консулом Владимиром Бигвавой, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Из Абхазии в Петербург в 2024 году везли в основном фрукты, орехи, а также морепродукты. Из города на Неве экспортировались оптические, измерительные и медицинские приборы, продукция машиностроения.

Также в рамках встречи было отмечено, что растут обоюдные инвестиции регионов. Делегация Абхазии регулярно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы бы хотели поблагодарить вас за выделенное время, поздравить с 80-й годовщиной Великой Победы и днем рождения вашего города, пожелать вашему городу процветания»,— сказал господин Бигвава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели рабочую встречу в Смольном. Петербург хочет помочь Кубе с цифровизацией госуслуг и бюджетными местами в российских вузах. Взамен от кубинцев господин Беглов ожидает помощь в медицине, возобновление авиаперелетов и открытие филиала СПбГУ в республике.

Подробнее об этом читайте в материале «Кубинцев в колледж, петербуржцев в Гавану».

Дарья Астанина