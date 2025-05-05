Кубинцев в колледж, петербуржцев в Гавану

Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели рабочую встречу в Смольном. Последний прилетел в Россию, чтобы поучаствовать в Параде Победы на Красной площади. Петербург хочет помочь Кубе с цифровизацией госуслуг и бюджетными местами в российских вузах. Взамен от кубинцев господин Беглов ожидает помощь в медицине, возобновление авиаперелетов и открытие филиала СПбГУ в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения выставки посвященной 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой, в Смольном

Фото: Администрация Санкт-Петербурга Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения выставки посвященной 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой, в Смольном

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Борт авиакомпании Cubana сел в аэропорту Пулково еще 4 мая. Петербург стал первым городом России, который посетил президент Кубы по приглашению Владимира Путина. Кубинскую делегацию встретил губернатор Александр Беглов. В честь приезда Мигеля Диас-Канеля Бермудеса прозвучали гимны обеих стран. «Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты: братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои»,— приветствовал кубинского лидера господин Беглов.

Он поблагодарил гостя за возложение накануне цветов к мемориалу Советскому воину-интернационалисту в Гаване. А визит господина Бермудеса губернатор назвал «символом нашей нерушимой дружбы».

Из аэропорта Мигеля Диас-Канеля Бермудеса отвезли на Пискаревское мемориальное кладбище. Там он возложил цветы и венки к монументу Матери-Родины «от правительства и кубинского народа». «Солдаты, которые отважно сражались и погибали за этот город, вписали свои имена в мировую историю героизма. Эти страницы истории заслуживают уважения и восхищения со стороны всех стран мира. Сегодня с особым чувством мы вновь побывали на Пискаревском кладбище для того, чтобы отдать дань чести Санкт-Петербургу и его жителям»,— цитируют слова президента Кубы в пресс-службе петербургской администрации. Господин Бермудес подчеркнул, что для него было важно почтить память молодых кубинцев, которые участвовали в войне.

После посещения Пискаревского кладбища Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Смольный. Там он возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину. Вместе с Александром Бегловым они осмотрели мемориальную комнату российского революционера и посетили кабинет господина Путина, где тот работал, пока был главой комитета по внешним связям местной мэрии.

Там же, в Смольном, была открыта выставка «О, Гавана! Транзит…» в честь 65-й годовщины восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой. На ней выставлены работы российских художников, посвященные Кубе, губернатор представил их как подарок гостям. Среди них полотна Владимира Анисимова, Ольги Яушевой и Зураба Церетели о кубинской революции и последующей жизни кубинцев.

Губернатор провел в Смольном рабочую встречу с президентом Кубы, в ней также участвовали спикер Заксобрания Александр Бельский, председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев и члены делегации Республики Куба. Александр Беглов напомнил, что президент России призвал укреплять сотрудничество между странами, а Петербург «всегда играл важную роль в отношении двух стран». Он рассказал, что государства совместными усилиями достигли больших успехов благодаря общим ценностям россиян и кубинцев.

«Эти страницы истории заслуживают уважения и восхищения со стороны всех стран мира, и особенно кубинцев, ввиду тех отношений, которые мы всегда поддерживали с Россией»,— подчеркнул кубинский лидер, говоря про блокаду Ленинграда. Губернатор Петербурга же переключился на вопросы современного сотрудничества с республикой и добавил, что у Кубы и Петербурга огромный экономический потенциал. Фармацевтические, машиностроительные и IT-компании из Петербурга уже работают на Острове свободы, говорит господин Беглов. Он похвалил кубинскую медицину, назвал ее одной из самых прогрессивных в мире и заявил о готовности перенимать опыт. Взамен Петербург, продолжил господин Беглов, может помочь Кубе внедрять цифровые технологии в сфере госуслуг, городского хозяйства, медицины, транспорта и образования. В Смольном добавили также, что петербургский комитет по информатизации и связи готовит текст соглашения с Министерством связи Кубы.

Президент республики пообещал рассмотреть вариант запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Гаваной. Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение в июле 2023 года.

Господин Беглов на рабочей встрече рассказал, что Смольный готовит механизм приема кубинских студентов в петербургские колледжи. В этом году они уже начнут прием жителей республики, а 35 лучших выпускников Петербург пригласил на праздник «Алые паруса».

Президент Кубы, в свою очередь, добавил, что в ближайшие дни в колледжи отправят документы первых кандидатов на обучение в регионе. Из республики в Северную столицу направят преподавателей и профессоров для сферы среднего образования.

Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал, что на Кубе планируют открыть филиал СПбГУ, а в Политехническом университете Петра Великого и Технологическом университете Гаваны уже действует совместный Центр русского языка. Глава города же понадеялся и на развитие морского сотрудничества.

Участники рабочей встречи также поделились информацией о продолжении работы над созданием в Гаване мемориала, посвященного русским добровольцам, участвовавшим в войне на Кубе, и кубинским добровольцам, защищавшим СССР в годы Великой Отечественной войны.

Следом президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес по приглашению Владимира Путина направится в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Полина Пучкова