«Нельзя поддаваться на провокации»

Владимир Путин отверг требование Владимира Зеленского о проведении встречи на высшем уровне. Ранее президент Украины заявил, что переговоры на уровне делегаций не имеют смысла. Российский меморандум о прекращении огня украинский лидер назвал ультиматумом. В Москве между тем призвали Лондон и Вашингтон оказать давление на Зеленского с целью не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что консультации продолжатся, несмотря на жесткую риторику сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Россия и Украина практически синхронно прокомментировали дальнейший ход переговоров. Владимир Зеленский выступил первым, он заявил, что российский меморандум с условиями прекращения огня — это на самом деле ультиматум, который ни его страна, ни кто-либо другой не будет воспринимать всерьез. По словам украинского президента, проводить дальнейшие двусторонние встречи на уровне делегаций не имеет никакого смысла, поскольку они ничего не решают. Зеленский вновь призвал к переговорам на высшем уровне, начиная прямо со следующего понедельника. Последние украинские атаки по территории РФ, по его словам, укрепили положение страны и доказали, что карты у Киева есть.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в организации умышленных провокаций с целью срыва переговоров. На них нельзя поддаваться. Заместитель министра Сергей Рябков призвал Лондон и Вашингтон повлиять на украинского союзника, дабы остановить нынешний цикл эскалации и вернуться в конструктивное русло. Итог подвел Владимир Путин, назвав киевский режим террористическим, которому мир вообще не нужен и говорить с которым не о чем. Так президент России прокомментировал перспективы встречи на высшем уровне, организацию которой требовал Зеленский. Однако из заявлений сторон прямо не следует, что переговоры в целом сорваны. Заявленный обмен пленными состоится, также никто не опроверг проведения третьего раунда консультаций. Между тем российский рынок акций пошел вниз.

На этом фоне открылось заседание контактной группы в формате «Рамштайн». Указанная выше Великобритания обещала в течение года передать Украине 100 тыс. беспилотников. Таким образом, объем поставок будет увеличен в десять раз. Франция намерена выделить €1,5 млрд на закупку вооружений для Киева. Правда, нужно отметить, что США на встрече были представлены постпредом при НАТО. Белый дом дает понять, что все еще надеется на большую сделку, но терпение Дональда Трампа не безгранично. Похоже, что президент Соединенных Штатов дал больше свободы действий на украинском направлении, в частности, Госдепу и иным профильным инстанциям.

Надо сказать, что там не очень много явных сторонников России. Как выразился Сергей Рябков, администрация США в целом слышит российскую позицию и понимает ее, однако в Америке много враждебных сил, что вставляют палки в колеса. В итоге мы видим некоторую неопределенность относительно дальнейших переговоров. Явно напрашивается вмешательство главного посредника — Дональда Трампа, который должен всех рассудить. Но он продолжает хранить молчание.

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Дмитрий Дризе