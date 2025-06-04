Рубио и Ермак обсудили ход переговоров России и Украины и обмен пленными

Госсекретарь США Марко Рубио принял в Вашингтоне главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Стороны обсудили ход переговоров Москвы и Киева и обмен пленными, а также возможность введения санкционных ограничений против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марко Рубио Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Андрей Ермак Фото: IDA MARIE ODGAARD / EPA / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Марко Рубио Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Андрей Ермак Фото: IDA MARIE ODGAARD / EPA / ТАСС

«В Вашингтоне встретился и поговорил с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио,— написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале. — Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны».

Украинский представитель рассказал американскому дипломату о переговорах России и Украины в Стамбуле, а также обсудил с Марко Рубио обмены, о которых была достигнута договоренность в Стамбуле. По словам Андрея Ермака, стороны договорились координировать дальнейшие действия.

Визит украинской делегации в Вашингтон стартовал 3 июня. Делегацию возглавляет первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского военного ведомства.

Накануне в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны обменялись меморандумами о прекращении огня и достигли договоренности о крупнейшем обмене пленными. 3 июня помощник российского президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил Владимиру Путину о готовности начать обмен военнопленными с Украиной 7–9 июня. По словам господина Мединского, его планируется провести в формате «1200 на 1200», но «окончательные цифры по паритету» еще согласовываются.

Подробнее о втором раунде переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Анастасия Домбицкая