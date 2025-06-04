Главные новости за 4 июня. Кавказ

Бизнесмен Владимир Арустамов, действующий в интересах ООО «Центрстройинвест», приобрел активы обанкротившейся автомобильной компании «Ставрополь Авто» за 2,2 млрд руб. Начальная цена имущества составляла 2,5 млрд руб.

Олег Борзов, который исполнял обязанности министра спорта Ставропольского края, назначен и. о. главы Кочубеевского муниципального округа.

Власти Ставрополя планируют полностью завершить восстановление многоэтажного дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 21 мая, на следующей неделе. В здании полностью восстановили бетонные конструкции, плиты перекрытия между 17 и 18 этажами, стены и фасад.

Минэкономразвития одобрило 7 проектов резидентов особых экономических зон под управлением Кавказ.РФ на сумму 23,2 млрд руб. Проекты получат государственную поддержку через программу льготного кредитования.

За неделю в Ставропольском крае 325 жителей обратились за медицинской помощью после укусов клещей, среди заболевших зафиксировано 5 случаев крымской геморрагической лихорадки и 26 — клещевого боррелиоза.

Финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот в Ставропольском крае сократилось на 66% в 2025 году.

Производство рыбы в Северной Осетии за январь-апрель 2025 года выросло на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тыс. т.