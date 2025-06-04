Финансирование жилья для детей-сирот на Ставрополье сократили на 66%

Финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот в Ставропольском крае сократилось на 66% в 2025 году. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство имущественных отношений региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В текущем году на указанные цели выделили 512,8 млн руб. против 1,5 млрд руб. годом ранее. Средства поступают из краевого и федерального бюджетов.

Федеральное финансирование за два года практически не изменилось: в 2025-м выделили 164,7 млн руб., в 2024-м — 166,1 млн руб.

На покупку квартир детьми-сиротами через жилищные сертификаты в этом году направили 281 млн руб. из бюджетов всех уровней. Стоимость одного сертификата достигает 3,3 млн руб.

Краевое министерство имущества выдало 89 сертификатов на все запланированные на 2025 год средства. Использовали 27 сертификатов на сумму 82,1 млн рублей, не реализованными остаются 62 сертификата на 195,7 млн руб.

Николай Аксенов