Ковчег с мощами святителя Тихона привезут в Екатеринбург

В Екатеринбург 5 июня прибудет ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии

Екатеринбург станет 33-м городом, куда привезут святыню в рамках памятных мероприятий, посвященных 100-летию кончины патриарха Тихона. Всего ковчег посетит 90 городов России и Белоруссии.

По данным сайта Екатеринбургской епархии, святитель Тихон (Беллавин), Патриарх Московский и всея России, был первым патриархом после восстановления патриаршества в Русской православной церкви (РПЦ) в 1917 году. Он известен своей решительностью в защите церкви от гонений, особенно в период, когда было предпринято изъятие церковных ценностей. Святитель Тихон был канонизирован в 1989 году.

Духовно-просветительские мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут 5 и 6 июня. Торжественная встреча святыни у Храма-Памятника на Крови состоится 5 июня в 9:00, затем — молебен и Божественная литургия. В 11:30 в выставочной галерее Храма-на-Крови откроется выставка о святителе Тихоне.

Ранее из Санкт-Петербурга в Екатеринбург доставляли ковчег с частицами мощей преподобной Евфросинии Полоцкой. Они находились в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре.

Полина Щуцкая