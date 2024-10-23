В Екатеринбург доставили святые мощи преподобной Евфросинии Полоцкой

«Уральские авиалинии» доставили из Санкт-Петербурга в Екатеринбург ковчег с частицами мощей преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Ломакин Фото: Юрий Ломакин

Реликвию встретили в аэропорту Кольцово священники Екатеринбургской епархии, где совершили молебен. Она будет пребывать в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре до 28 октября, к которой можно будет прикоснуться ежедневно с 5:00, а с 11:00 до 17:00 перед ковчегом будут совершаться особые молебны.

Евфросиния Полоцкая — одна из самых почитаемых белорусских святых, основоположница женского монашества, жившая в XII веке. Святыня посещает храмы и монастыри РПЦ в ознаменование нескольких дат: 920-летия со дня рождения святой, 785-летия заключения первого основательного союзного договора между князьями Александром Невским и Брячиславом Полоцким — Северо-Восточной и Белой Русью, а также 25-летия подписания договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

Ранее в Храме-на-Крови в Екатеринбурге во время всероссийского молебна о Победе представили величайшие святыни из Казанского собора на Красной площади в Москве и Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга: Казанскую икону Божьей Матери и ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы.

Ирина Пичурина