Академия внешней торговли ушла на дистанционное обучение из-за кори

В московской Всероссийской академии внешней торговли зафиксирован случай кори. Студенты учатся удаленно, сообщили в пресс-службе вуза.

«Все занятия, образовательные и другие мероприятия переведены в дистанционный формат»,— сообщила академия «РИА Новости».

В вузе назвали случай заболевания «единичным». По словам представителей академии, принимаются все меры, назначенные Роспотребнадзором.

В конце мая из-за кори на удаленное обучение был переведен учебный корпус МГУ. Тогда на дистант до 2 июня отправили тех, кто не прошел вакцинацию или не перенес заболевание ранее. Остальным сотрудникам и студентам разрешили работать и учиться очно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сыпь да сыпь кругом».

Екатерина Отрашкевич