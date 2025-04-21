«Ни копейки не ушло налево»

21 апреля Кировский райсуд Ростова суд признал бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера виновным в превышении должностных полномочий. В настоящее время Андрей Майер уже отбывает пятилетний срок за злоупотребление полномочиями. С учетом второго приговора общее наказание экс-чиновнику составит почти семь лет лишения свободы. Обвинение, по которому сегодня был вынесен приговор, связано с финансовыми нарушениями при распределении бюджетных субсидий на благоустройство городских территорий. Сам экс-министр вину признал лишь частично, согласившись, что в его действиях можно усмотреть халатность. Адвокат осужденного считает приговор «излишне суровым», отмечая, что из выделенных из бюджета на субсидии 887 млн руб. ни копейки не было украдено.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Майер занимал должность министра ЖКХ Ростовской области в 2016-2020 годах.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Андрей Майер занимал должность министра ЖКХ Ростовской области в 2016-2020 годах.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера виновным в превышении должностных полномочий, в связи с чем определил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы

Андрей Майер занимал должность министра ЖКХ Ростовской области в 2016-2020 годах. В марте 2023-го он уже был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и в сейчас отбывает пятилетний срок. В связи с этим, приговор, который был вынесен сегодня, путем частичного сложения определил общий срок наказания – шесть лет и восемь месяцев.

Обвинение Андрея Майера в превышении должностных полномочий связано с финансированием областной программы «Формирование современной городской среды», на которую выделялись деньги из федерального и регионального бюджетов.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2020-й министр по предварительному сговору с неустановленными лицами создал противоречащие законодательству условия конкурса по отбору претендентов на получение бюджетного финансирования проектов благоустройства общественных территорий.

Ответственным исполнителем программы выступало возглавляемое Андреем Майером министерство ЖКХ, а претендентами являлись муниципалитеты. Согласно законодательству, для участия в конкурсе в числе прочих документов муниципалитеты должны были представить положительное заключение по результатам проверки на соответствие сметным нормативам и положительное заключение госэкспертизы проектной документации в отношении объектов благоустройства. Однако, как считает следствие, Андрей Майер дал указание неустановленному лицу изготовить такие требования к составу документов для участия в конкурсе, в которых эти пункты отсутствовали.

В итоге, победителями были признаны 20 заявок, большая часть которых не соответствовала нормам закона. Для их реализации были предоставлены субсидии на 887 млн руб. (868, 8 млн руб. – из федерального бюджета и 18,1 млн руб. – из областного). Именно в эту сумму следствие оценило ущерб, нанесенный действиями подсудимого.

Как считает следствие, действуя таким образом, Андрей Майер стремился извлечь неимущественную выгоду. Факторами, побудившими его к совершению преступления, по версии следствия, стали карьеризм, желание приукрасить действительное положение дел, повысить показатели эффективности своей работы и стремление отчитаться об успешном выполнении областной программы.

Выступая на суде, Андрей Майер вину признал частично, назвав выдвинутые против него обвинения чрезмерными. Экс-министр говорил, что в его действиях могут быть усмотрены признаки халатности, однако умышленного превышения должностных полномочий он не совершал.

В ходе суда также прозвучало заявление представителя министерства ЖКХ о том, что оно не считает себя потерпевшей стороной, а также, что Андрей Майер своими действиями не причинил министерству имущественного вреда.

Защищавший экс-министра адвокат Игорь Волков считает вынесенный сегодня приговор «излишне суровым». В разговоре с «Ъ-Ростов» он отметил, что даже обвинение признает в действиях Андрея Майера отсутствие личных корыстных целей.

«В результате реализации фигурирующих в уголовном деле проектов благоустройства 36 муниципальных образований получили объекты инфраструктуры. Все субсидии дошли до целевого назначения, ни копейки не ушло налево», - сказал адвокат. Он не исключил, что приговор будет обжалован в апелляционной инстанции.

Первый раз Андрея Майера осудили по обвинению в финансовых нарушениях при благоустройстве ростовского парка «Вересаево» в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По версии следствия, в то время, как Андрей Майер занимал пост министра, он выделил средства на работы в парке, которые были использованы не по назначению. В связи с этим бюджету был причинен ущерб в размере 46 млн руб., подсчитали следователи.

Спустя полгода после возбуждения уголовного дела к обвинению добавился второй эпизод, связанный с благоустройством парка в городе Зверево. Там деньги в сумме 43,5 млн руб. также были предоставлены областным минЖКХ в рамках госпрограммы. Однако зверевский парк не участвовал в предусмотренном программой обязательном областном конкурсе по отбору объектов благоустройства. Таким образом, средства были выделены незаконно и ответственность за это несет Андрей Майер, который тогда возглавлял министерство, сделало вывод обвинение.

Сергей Иванов