«Аэрофлот» планирует сохранить объем перевозок на уровне в 55 млн пассажиров

Компания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) не боится дефицита емкостей на авиарынке. Авиаконцерн намерен сохранить число перевозок благодаря соблюдению различных параметров, рассказал в интервью «Ъ» гендиректор Сергей Александровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так он ответил на вопрос о недавнем исследовании авиационного вендора ORS (есть у «Ъ»), согласно которому 9 из 10 топ-менеджеров авиакомпаний опасаются дефицита емкостей. Снижение числа емкостей может привести к сокращению перевозок и излишнему износу техники.

«Такой результат достигается разными параметрами, в том числе и более интенсивной эксплуатацией парка, более выверенной работой с загрузкой воздушных судов»,— сказал господин Александровский.

В 2024 году, по его словам, объем перевозок «Аэрофлота» составил 55,3 млн пассажиров, рост на 17% к 2023 году. Он уточнил, что компания сохранила весь авиапарк, который был задействован в прошлом году.

Подробнее — в интервью «Ъ» с главой «Аэрофлота», которое будет опубликовано позже.