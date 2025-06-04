Ульяновского пилота оштрафовали за сорванную в полете дверь самолета

По материалам Ульяновской транспортной прокуратуры пилот учебного самолета Ульяновского института гражданской авиации (УиГА) привлечен к административной ответственности, сообщила в среду Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», авиаинцидент произошел днем 2 апреля в районе аэродрома Солдатская Ташла (Тереньгульский район Ульяновской области). Экипаж самолета Diamond 40NG с бортовым номером RA-02644 выполнял учебно-тренировочный полет, «в ходе полета у самолета сорвало заднюю откидную дверь, которая в дальнейшем была обнаружена на земле в поле, за территорией жилого массива». Пострадавших в результате авиаинцидента не было.

Задняя откидная дверь самолета Diamond 40NG является пассажирской дверью — через нее обеспечивается доступ к двум пассажирским местам самолета. Дверь из углепластика и акрилового стекла крепится к двум узлам навески, расположенным в верхней части фюзеляжа. Открывается подъемом вверх. В аварийной ситуации передний узел навески может быть снят изнутри, после чего дверь просто откидывается.

Изначально источники «Ъ-Волга» отмечали, что одной из причин инцидента могло стать невыполнение экипажем требований по предполетному осмотру самолета, в том числе закрытия люков и дверей. Прокурорская проверка показала, что пилот-инструктор самолета перед вылетом не провел обязательный осмотр узлов и агрегатов, а также закрытия люков и дверей. «Задняя откидная дверь, как выяснилось, была неплотно закрыта, замок закрытия не поставлен на фиксаторы, в результате в полете ее сорвало набегающим потоком воздуха»,— пояснили в транспортной прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки были переданы для принятия решения в Ространснадзор, который привлек пилота к административной ответственности за действия, угрожающие безопасности полетов, приведшие к повреждению воздушного судна (ч. 3 ст. 11.3 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности полетов,штраф до 2,5 тыс. руб.), пилот оштрафован.

Авиапроисшествия, связанные с открытием дверей и люков самолетов в полете происходили неоднократно, только за прошлый год было зафиксировано несколько таких инцидентов. Так, 5 января 2024 года на самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в полете сорвало панель-заглушку фюзеляжа, закрывающую проем, в который вставляется дверь аварийного выхода. Срыв заглушки вызвал взрывную разгерметизацию, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. 9 января 2024 года во время полета самолете Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» самопроизвольно распахнулся грузовой люк на высоте 2800 метров. По одной из версий, люк был не заблокирован, а пилоты не увидели предупреждающий об этом световой сигнал. 13 декабря 2024 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» после вылета из Санкт-Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземным персоналом люка. Незакрытый люк в полете привел к разгерметизации.

Сергей Титов, Ульяновск