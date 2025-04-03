В Ульяновской области на учебном самолете в полете сорвало пассажирскую дверь

Ульяновской транспортной прокуратурой проводится проверка по обстоятельствам авиаинцидента с учебным самолетом Diamond 40NG, сообщила в четверг Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, авиаинцидент произошел днем 2 апреля в районе аэродрома Солдатская Ташла (Тереньгульский район Ульяновской области). Экипаж самолета Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) Diamond 40NG с бортовым номером RA-02644 выполнял учебно-тренировочный полет, «в ходе полета у самолета сорвало заднюю откидную дверь, которая в дальнейшем была обнаружена на земле в поле, за территорией жилого массива». В транспортной прокуратуре отмечают, что пострадавших нет, ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, «при наличии оснований примет меры реагирования».

Задняя откидная дверь самолета Diamond 40NG является пассажирской дверью — через нее обеспечивается доступ к двум пассажирским местам самолета. Дверь включает в себя раму из углепластика и остекление из акрилового стекла. Крепится к двум узлам навески, расположенным в верхней части фюзеляжа. Открывается подъемом вверх. В аварийной ситуации передний узел навески может быть снят изнутри, после чего дверь просто откидывается.

Источник «Ъ-Волга», знакомый с ситуацией сообщил, что свою проверку также будет проводить и комиссия УИГА. По данным собеседника, наиболее вероятной причиной срыва пассажирской двери могло стать ее незакрытие перед вылетом или отсутствие фиксации переднего узла двери, допущенное при техническом обслуживании. По мнению источника, вина может быть как на техническом составе, обслуживавшем самолет перед вылетом, так и на экипаже, который обязан проверить перед вылетом закрытие всех люков и дверей. В ведомстве не смогли пояснить «Ъ-Волга», имеется ли на этом типе самолетов сигнализация закрытия люков и дверей.

Авиапроисшествия, связанные с открытием дверей и люков самолетов в полете происходили неоднократно, только за прошлый год было зафиксировано несколько таких инцидентов. Так, 5 января 2024 года на самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в полете сорвало панель-заглушку фюзеляжа, закрывающую проем, в который вставляется дверь аварийного выхода. Срыв заглушки вызвал взрывную разгерметизацию, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. 9 января 2024 года во время полета самолете Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» самопроизвольно распахнулся грузовой люк на высоте 2800 метров. По одной из версий, люк был не заблокирован, а пилоты не увидели предупреждающий об этом световой сигнал. 13 декабря 2024 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» после вылета из Санкт-Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземным персоналом люка. Незакрытый люк в полете привел к разгерметизации.

Алексей Алексеев, Сергей Титов