Алаудинов прокомментировал задержание блогера Арега Щепихина

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал ситуацию с задержанием блогера и предпринимателя Арега Щепихина. По словам господина Алаудинова, при встрече с господином Щепихиным он бы «потянулся к пистолету», потому что «таких животных» нужно «убирать с нашего государства» и «отправлять их в ад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апти Алаудинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Апти Алаудинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это животное, которое решило оскорбить весь чеченский народ, как девочка визжит, когда его просто несут, просто петух»,— сказал командир в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Вечером 3 июня СМИ сообщили о похищении 39-летнего Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Пятеро неизвестных увезли его на черном Mercedes. Утром 4 июня министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев сообщил, что предпринимателя «не похитили, а задержали» чеченские правоохранители. По словам господина Дудаева, Арега Щепихина проверяют по нескольким статьям, в том числе об изнасиловании и оскорблении чувств верующих, так как бизнесмен «неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога».

Telegam-канал Baza позднее сообщил, что Арега Щепихина освободили. Канал опубликовал видео, на котором бизнесмен с гематомами на лице говорит, что «сильно» его «не пытали», но «ломали уши прикладом пистолета». МВД после этого сообщило, что вечером 3 июня полиция Москвы задержала шестерых фигурантов «событий на Ярославском вокзале». По данным Baza, задержаны те, кто «затолкал Арега Щепихина в багажник».

Полина Мотызлевская