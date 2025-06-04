Умерла киновед Наталья Милосердова

В возрасте 73 лет умерла киновед и сценарист Наталья Милосердова. Она работала старшим научным сотрудником НИИ киноискусства и написала книгу «Барская» о кинорежиссере Маргарите Барской.

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Фото: Союз кинематографистов РФ Наталья Милосердова

Фото: Союз кинематографистов РФ

Наталья Милосердова умерла 1 июня. Союз кинематографистов России сообщил о смерти киноведа только сегодня.

Госпожа Милосердова была в том числе автором-составителем и редактором справочного издания «Кино России: новые имена». В нем собрана информация о 430 сценаристах, актерах и режиссерах. Последние годы жизни киновед сотрудничала с Музеем кино и кинофестивалем «Лучезарный ангел».