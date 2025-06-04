Reuters: Минобороны Нидерландов выделит Украине €400 млн на военную помощь

Минобороны Нидерландов выделит Украине пакет военной помощи в размере €400 млн, заявил министр обороны Рубен Брекельманс. Об этом сообщает агентство Reuters. Средства пойдут на обеспечение безопасности на море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Брекельманс

Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters Рубен Брекельманс

Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters

Господин Брекельманс также отметил, что правительственный кризис не скажется на внешней политике и политике безопасности страны.

3 июня премьер страны лидер Партии свободы Герт Вилдерс объявил о выходе его партии из правящей коалиции на фоне отсутствия поддержки представленного плана ужесточения миграционной политики Нидерландов. Решение привело к распаду правящей коалиции, после чего премьер Дик Схоф объявил об уходе кабмина в отставку. Король Нидерландов Виллем-Александер принял отставку министров из числа членов Партии свободы. Остальные продолжили работу.

О кризисе левых партий в Евросоюзе — в материале «Ъ» «Европа все-таки не загнивает».

Анастасия Домбицкая