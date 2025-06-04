«Европа все-таки не загнивает»

В Нидерландах очередной правительственный кризис. Причина — мигранты. Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс покинул правящую коалицию в знак протеста против недостаточно жестких мер в отношении приезжих. Все это происходит на фоне победы на президентских выборах в Польше очередного сторонника Дональда Трампа Кароля Навроцкого. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа постепенно прощается с левой идеологией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В Нидерландах распалась с великим трудом собранная коалиция, таким образом напомнил о себе небезызвестный Герт Вилдерс. На фоне происходящих в мире событий широкая публика могла подзабыть кто это такой. Крайне правый политик, исламофоб и ярый борец с мигрантами, себя он считает либертарианцем. Его называют голландским Трампом: он так же противник масштабной помощи Украине, зато большой друг Израиля. В 2023 году его партия выиграла выборы, однако так и не смогла собрать коалицию, и премьером он не стал. Сейчас господин Вилдерс коалицию покидает по той же причине — из-за мигрантов. Слишком мягко, как он считает, правительство к ним относится. В результате страна погружается в очередной правительственный кризис.

К чему, собственно, все это? Вот так опять все совпало: только что на президентских выборах в Польше с минимальным преимуществом победил очередной идейный последователь нынешнего американского президента — правый кандидат Кароль Навроцкий. И буквально на следующий день Герд Вилдрес сыграл свою партию. Также нельзя забывать, что поддержанная новой американской командой «Альтернатива для Германии» остается рекордно популярной в ФРГ.

Толерантная Европа с большими ломками выходит из страшной болезни левого безумия. Однако главная проблема в том, что на смену приходят никакие не правые в классическом смысле этого слова, а популисты с неоднозначной репутацией, которые порой играют на самых низменных чувствах населения. Но с этим приходится мириться, потому что это неизбежный процесс. Только что французский клуб ПСЖ выиграл Лигу чемпионов по футболу, в результате в Париже случились погромы, есть раненные, погибшие и сотни задержанных. Антисемитизм стал чуть ли не нормой в таких развитых странах, как Франция. Таковы последствия этой самой левой демократии.

Вот что интересно: Европа все-таки не загнивает. Наигрались в левизну и довольно. Париж стоит на месте, и Лондон тоже, и другие столицы.

На то она и демократия, что надоевших и слабых политиков можно переизбрать и поменять курс. Беда только в том, что за это время практически перевелись лидеры, подходящие под определение хотя бы умеренных и более или менее профессиональных. При всем при этом даже популистам приходится считаться с ценностями демократии. Можно назвать это и по-другому, но хулиганами оставаться пока что не совсем прилично. И это весьма положительный момент, поэтому можно надеяться, что Европа все-таки устоит.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе